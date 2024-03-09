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Российская фигуристка расплакалась из-за снятия с турнира по шоу-программам

Фигуристку Константинову сняли с турнира шоу-программ «Русский вызов»

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РИА «Новости»

Российская фигуристка Станислава Константинова в своем Telegram-канале призналась, что организаторы турнира по шоу-программам «Русский вызов» за сутки до мероприятия отказали ей в выступлении.

«Проплакала два часа. Я даже не ожидала такого исхода. Что такое вообще возможно. Что мне просто скажут, что я не буду выступать, потому что им не понравился мой номер, не понравилось мое катание. Мне сказали, что мое катание пустое. Что у меня нет скорости, что по физическим критериям не подхожу под формат», — поделилась Константинова.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года спортсменка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что приняла решение завершить карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

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