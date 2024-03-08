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Стало известно, планирует ли российский фигурист исполнять четверной аксель на стартах

Фигурист Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу

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Александр Вильф/РИА Новости

Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал, что они пока не планируют включать четверной аксель в свои программы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вставлять этот прыжок в программу — это большая ответственность. Он не так дорого стоит, а риск очень большой. Будем думать. Пока не идет речи о том, чтобы ставить его в программу», — заявил Татауров.

7 марта фигурист в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором запечатлено, как он прыгает четверной аксель. До него этот прыжок исполнял только Илья Малинин, представляющий США.

В феврале Дикиджи завоевал бронзовую награду на Спартакиаде. Победителем стал Евгений Семененко, второе место у Марка Кондратюка.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее сообщалось, что ISU продолжит проверки Камилы Валиевой на допинг после дисквалификации.

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