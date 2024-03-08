Бах не сомневается в праве Израиля участвовать в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение израильских спортсменов от Игр не рассматривается. Его слова приводит AP.

Обсуждая тему безопасности израильской делегации на фоне событий в секторе Газа, Бах выразил уверенность, что проблем не возникнет ни в Париже, ни в Марселе, ни в других местах присутствия израильтян.

«Поcле чудовищной атаки на израильcкую cборную (на Играх 1972 года Мюнхене) по отношению к израильcким cпортcменам вcегда применялиcь оcобые меры [безопаcноcти]», — cказал Бах.

4 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК и его главы Томаса Баха является предательством всех идеалов олимпизма.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Валуев ответил на обвинения Баха, сравнив его с Байденом.