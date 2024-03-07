Министерство спорта исключило Валиеву из сборной России

Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ организации.

Сообщается, что исключение 17-летней спортсменки проводилось по правилам ведомства.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее недопуск Валиевой на Кубок Первого канала назвали «очень обидным».