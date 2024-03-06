ЦСКА сообщил о договоренности с Чаловым по контракту

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что «Зенит» предложил клубу €10 млн за нападающего Федора Чалова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Комментировать конкретный «инсайд» совершенно бессмысленно. Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», — сказал Брейдо.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов. Форвард в 2022 году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 19 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Романцев заявил, что Чалову не придется начинать в Европе с нуля.