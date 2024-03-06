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«Ак Барс» одержал первую победу в серии плей-офф, разгромив соперника 5:0

«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Автомобилистом», разгромив его 5:0

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Максим Богодвид/РИА Новости

6 марта казанский «Ак Барс» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 и сократил отставание в серии.

На пятой минуте гости открыли счет благодаря заброшенной шайбе Семена Кошелева. Спустя полторы минуты Дмитрий Юдин увеличил преимущество казанской команды.

Во втором периоде Никита Дыняк сделал счет 3:0. В заключительном отрезке подопечные Зинэтулы Билялетдинова в течение четырех минут дважды поразили ворота «Автомобилиста». Отличились Евгений Свечников и Дмитрий Юдин оформил дубль.

После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч соперники проведут в Казани 8 марта.

«Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее Бахмутов заявил, что у «Торпедо» нет шансов в матче со СКА.

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