«Жирков круглосуточно курил и бегал больше всех»: Быстров об экс-защитнике сборной России

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о вредной привычке бывшего защитника национальной команды Юрия Жиркова. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

»Жирков круглосуточно курил и бегал больше всех — ему курение никогда не мешало. Нынешним футболистам мешает их футбольная подготовка», — сказал Быстров.

Жирков не раз признавался, что является любителем кальяна. Он брал его с собой даже в расположение национальной команды.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «аристократов» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

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