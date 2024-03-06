«Ведут себя как твари»: Тарасова жестко отреагировала на новый запрет для паралимпийцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на пропуск российскими паралимпийцами церемонии открытия и закрытия Игр в Париже. Ее слова передает ТАСС.

«Они уже не знают, чем еще людям испортить настроение, как их еще побольнее ударить, ведут себя как твари. А еще называются паралимпийским комитетом, наши спортсмены и так через многое прошли, а им еще и в церемонии запрещают участвовать. Кто принимает такое решение — не люди», — сказала Тарасова.

Россияне смогут выступить на Паралимпиаде в Париже только в качестве нейтральных спортсменов и в рамках личного зачета. Также они пропустят церемонию открытия и закрытия. Об этом 6 марта сообщил Международный паралимпийский комитет (IPC).

IPC лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019-го.

Российские паралимпийцы также не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в 2022 году в Пекине.

Ранее ПКР сделал заявление после публикации критериев допуска россиян на Паралимпиаду.