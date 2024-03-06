Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на что могли повлиять Загитова, Щербакова и Туктамышева на Кубке Первого канала

Энберт: Загитова, Щербакова и Туктамышева могли дать заряд своим командам

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как капитаны команд на Кубке Первого канала — Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, — могли повлиять на своих фигуристов.

По мнению Энберта, основное влияние на спортсменов в любом случае оказывали их тренеры, а не капитаны.

«Фигурное катание остается больше индивидуальным видом спорта. Каждый спортсмен готовился к турниру со своим тренером, со своей командой. Вплоть до выхода они настраиваются со своими тренерами.

Наверное, каждая из капитанов могла дать заряд внутри команды, создать нужную атмосферу, когда все болеют и ждут оценок. Все капитаны были очень яркие, авторитетные.

Для Лизы это был новый опыт. Алина — уже опытный капитан. Анна в принципе тоже уже принимала участие в Кубке Первого канала. Они очень разные, и настроение в командах тоже могло быть разным: где-то более веселым, где-то более серьезным», — сказал Энберт.

На Кубке Первого канала — 2024 победу одержала синяя команда Анны Щербаковой, которая впервые исполняла роль капитана на взрослом КПК.

Таким образом, была прервана доминация Алины Загитовой, которая побеждала со своими командами три раза подряд.

Ранее российским паралимпийцам запретили посещать открытие Игр — 2024.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами