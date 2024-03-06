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Россия заняла второе место по числу возможных договорных матчей в 2023 году

Sportradar: Россия — вторая по числу возможных договорных матчей в 2023 году

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В 2023 году в России могло быть сыграно 55 договорных матчей, сообщает компания Sportradar, которая провела исследования о подозрительных играх.

По подсчетам экспертной группы, в 2022 году на территории России могло быть сыграно 90 договорных игр, что более чем на 50% выше показателя 2023 года.

Лидирует же по отсчетам компании Бразилия, где в 2023 году было выявлено 109 договорных матчей. Всего же в профессиональном футболе по итогам прошлого года могло состояться 880 нечестных встреч.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Реала» грозит до 5 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

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