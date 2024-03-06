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Главный тренер «Баварии» пнул коробку и сломал палец

Главный тренер «Баварии» Тухель сломал палец перед матчем ЛЧ с «Лацио»

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ERIC GAILLARD/Reuters

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сломал палец в раздевалке перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио». Об этом специалист рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, он получил повреждение, когда мотивировал игроков во время установки на матч.

«Я ударил по коробке в раздевалке перед мотивационной речью и повредил большой палец. Не уверен, что смогу сейчас снять ботинок. Команде было очень интересно, почему я просидел почти все 90 минут», — заявил Тухель.

В ответном матче 1/8 финала «Бавария» разгромила римский «Лацио» со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате «Байер», имея в активе 64 балла.

Ранее нападающий Гарри Кейн отреагировал на выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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