Малкин приблизился к топ-50 снайперов в истории НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс».

Благодаря этому голу 37-летний россиянин сохранил за собой 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, информирует портал Quant Hockey. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин провел 1122 матча, в которых забросил 489 шайб и отдал 788 результативных передач (1277 очков в сумме).

На 37-м месте в списке лучших бомбардиров лиги располагается Алекс Дельвеккио, который в 1550 играх в НХЛ набрал 1281 балл за результативность. Всего в нынешнем сезоне НХЛ Малкин провел 60 матчей, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач.

Матч против «Коламбус Блю Джекетс» завершился победой «пингвинов» со счетом 5:3.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов провел тренировку в фарм-клубе «Вашингтона».