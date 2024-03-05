Дисквалифицированная Валиева рассказала о жертвах, на которые приходится идти

Российская фигуристка Камила Валиева, которая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, заявила, что в спорте приходится идти на жертвы ради получения медалей. Ее слова приводит РИА Новости.

«Плюс мы представляем страну на соревнованиях. Это высокая цена, за которую нужна высокая плата. Я бы сравнила это со сдачей ЕГЭ: вот мне нужно выучить английский, у меня есть четыре месяца, и я понимаю, что мне лучше сейчас заниматься каждый вечер, чтобы потом спокойно все сдать», — заявила Валиева.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова выразила сомнение в планах Валиевой.