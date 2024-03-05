Валиева обратилась к Путину с благодарностями

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась с благодарностями к президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поддержку, оказанную ей на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Ее слова приводит РИА Новости.

«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — заявила фигуристка.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова выразила сомнение в планах Валиевой.