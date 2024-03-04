Дисквалифицированная за допинг Валиева рассказала о планах на сезон-2023/24

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие», — заявила спортсменка.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой.