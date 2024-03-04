Экс-тренер «Спартака» назвал ключевую проблему «Зенита»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зенит» не смог добиться победы над красно-белыми в матче 19-го тура чемпионата России (0:0) из-за несыгранности.

По его мнению, в ближайшее время тренерский штаб сине-бело-голубых найдет способ, как разместить всех игроков на поле для достижения максимального результата.

«Думаю, что «Зенит» пока еще не в тех кондициях, у них зимой пришло много игроков, причем хорошего уровня, но им еще надо прочувствовать друг друга, у них нет сыгранности. Чтобы играть в комбинационный футбол против организованной команды надо очень быстро действовать, пока у «Зенита» не отлажено взаимодействие во всех линиях, поэтому есть проблемы в атаке», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря характеру.