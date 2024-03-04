Стало известно, как будут судить Промеса в ОАЭ

Суд в Дубае над футболистом «Спартака» Квинси Промесом, который был задержан за побег с места ДТП, может пройти в закрытом режиме, без присутствия прессы и публики. Об этом сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Дубая.

«При определении наказания прокуратурой Дубая, для таких случаев, во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому», — указал источник.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее глава РПЛ Алаев допустил, что Промесу запретят играть в России.