Рублев сохранил свое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев сохранил свое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после дисквалификации с турнира ATP-500 в Дубае из-за скандала с судьей. Информация об этом появилась на официальном сайте ATP.

Изначально появилась информация, что Рублев, который лишился 200 очков рейтинга, выпадет из топ-5 лучших теннисистов, однако в обновленном рейтинге он остался на пятом месте.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее американский теннисист раскритиковал судью, из-за которого дисквалифицировали Рублева.