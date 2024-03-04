Загитова объяснила, почему не приняла участие в шоу-программах на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, почему не приняла участие в шоу-программах на Кубке Первого канала. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Плотный график», — объяснила свое отсутствие Загитова.

3 марта завершились соревнования в рамках Кубка Первого канала. Победу в турнире одержала команда Анны Щербаковой, набравшая в сумме 129 баллов. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой (121), третьей стала команда Загитовой (120).

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее российский фигурист назвал Туктамышеву шикарной женщиной.