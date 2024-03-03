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Американский теннисист раскритиковал судью, из-за которого дисквалифицировали Рублева

Рейлли Опелка высказался о дисквалификации Андрея Рублева

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ISSEI KATO/REUTERS

Американский теннисист Рейлли Опелка на своей странице в социальных сетях раскритиковал судью, из-за которого представитель России Андрей Рублев получил дисквалификацию на турнире ATP-500 в Дубае.

«Низшая лига... Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка.

26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матершинного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее появилась информация, что Рублев вылетит из топ-5 мирового теннисного рейтинга после скандала в Дубае.

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