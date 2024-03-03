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Российский игрок «Спартака» рассказал о срыве перехода в клуб из Европы

Защитник «Спартака» Маслов рассказал об интересе сербских клубов к нему

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Российский защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился, что в зимнее трансферное окно им интересовались армянский «Урарту», сербский клубы и команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему отказался от этих вариантов? Я не отказывался. Это решение мы приняли вместе со спортивным директором. Он мне выразил свою позицию, я его услышал», — заявил он.

2 марта «Спартак» сыграл вничью со счетом 0:0 с петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Маслов попал в заявку команды, однако на поле так и не вышел.

22 февраля Маслов отказался от перехода в армянский «Урарту» и решил остаться в «Спартаке». Действующий контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2024 года, но в соглашении есть опция продления со стороны игрока. Маслов выступает за красно-белых с 2018 года, также за это время он играл в дубле команды.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

Ранее Зарема заявила, что в «Спартаке» гнобят Маслова.

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