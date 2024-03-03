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Орлов: украинская школа футбола всегда стояла выше российской

Комментатор Орлов заявил, что украинская школа футбола всегда стояла высоко

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что исторически на Украине больше людей играет в футбол, чем в России. Его слова передает «Чемпионат».

«Украинcкая школа футбола вcегда cтояла выcоко — выше роccийcкой. Климатичеcкие уcловия такие. Там теплее, и люди больше играют в футбол. В Роccии же он развиваетcя в оcновном в Моcкве, cейчаc еще в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли. Россия — больше хоккейная страна. Зима — восемь-девять месяцев. Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше», — заявил комментатор.

2 марта Орлову исполнилось 79 лет.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в клубе РПЛ заявили, что «Пюник» отказался от матча из-за украинских игроков.

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