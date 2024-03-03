Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев: футбольный бог угорает над «Спартаком»

Губерниев: «Спартак» обязан быть ярчайшей планетой на небосклоне, а не пятном

close
100%
Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Metaratings.ru поделился мнением о последних неудачах московского «Спартака».

«Все познается в сравнении. Снявши голову по волосам не плачут, как мы знаем. Но мне кажется, что к Зареме надо было прислушиваться. Говорят: чего хочет женщина, того хочет футбольный бог. По-моему, футбольный бог сейчас сидит и угорает над «Спартаком».

«Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила». Верим, что солнце взойдет над «Спартаком», я очень переживаю за эту команду. Команду, которая обязана быть ярчайшей планетой на нашем футбольном небосклоне, а не пятном. Я горюю», – заявил Губерниев.

2 марта «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Форвард столичного клуба Квинси Промес не смог вылететь вместе со командой на игру с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

29 февраля комиссия РПЛ запретила «Спартаку» проводить матч с воронежским «Факелом» на «Лукойл Арене».

Ранее «Спартак» назвали великим после ничьей с «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами