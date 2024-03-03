Названо преимущество «Зенита» над «Краснодаром» в борьбе за чемпионство

Футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением, почему «Краснодар» не смог обыграть казанский «Рубин» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

«На игре «Краснодара» сказалось отсутствие бомбардира Кордобы. Сейчас «Зенит» имеет возможность догнать «Краснодар». Питерцы уже имеют успешный опыт борьбы за чемпионство, а краснодарцы впервые стремятся завоевать золотые медали. В этом тоже есть проблема. Игроки не всегда психологически выдерживают напряжение. А в борьбе за титул его ощущаешь всегда», – заявил специалист.

2 марта «быки» на своем поле сыграли вничью с «Рубином» (1:1). Лидер атак «Краснодара» Джон Кордоба не принимал участие в матче. Он получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест, направленный в адрес одного из арбитров по ходу игры 16-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

Петербургский «Зенит» в своем матче 19-го тура РПЛ сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 баллов. «Зенит» отстает на два очка.

Ранее «Спартак» назвали великим после ничьей с «Зенитом».