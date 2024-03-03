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Зарема назвала футболиста, которого не хватает «Зениту»

Зарема назвала нынешний «Зенит» слабейшим за все годы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала нынешний состав петербургского «Зенита» слабейшим за все годы. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Лучшего игрока матча надо было дать Хлусевичу за спасение ворот после удара Дуарте. На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче. Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», — заявила Салихова.

2 марта «Зенит» на свое поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Лучшим игроком встречи был признан новичок красно-белых Манфред Угальде. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба выступал выступал за петербургский клуб с июля 2015 по июнь 2022 года.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.

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