Зарема назвала футболиста, которого не хватает «Зениту»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала нынешний состав петербургского «Зенита» слабейшим за все годы. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Лучшего игрока матча надо было дать Хлусевичу за спасение ворот после удара Дуарте. На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче. Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», — заявила Салихова.

2 марта «Зенит» на свое поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Лучшим игроком встречи был признан новичок красно-белых Манфред Угальде. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба выступал выступал за петербургский клуб с июля 2015 по июнь 2022 года.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.