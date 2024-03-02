Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала

После первого дня соревнований Кубка Первого канала команда Анны Щербаковой вышла в лидеры, набрав 45 баллов.

Команда Елизаветы Туктамышевой располагается на второй строчке, имея в активе 41 балл. Замыкает тройку команда Алины Загитовой, имея в активе 40 баллов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Прокат короткой программы всех команд состоялся в субботу, 2 марта, Прокат произвольной программы пройдет 3 марта. Соревнования начнутся в 14.00 по московскому времени. Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Загитова клонировала дерево.