Медведев пожалел Рублева из-за скандала с судьей в Дубае

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев на пресс-конференции кратко высказался о скандале, в который угодил его соотечественник и друг Андрей Рублев, поругавшийся с судей по ходу матча турнира ATP-500 в Дубае. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не знаю точно, что произошло, но Андрей может быть немного похож на меня, но в другом направлении. Я посмотрю, что случилось, и тогда выскажу свое мнение. Но мне, конечно, жаль Андрея, потому что он мой хороший друг», — сказал Медведев.

26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против казахстанца Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матершинного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее у Рублева отобрали $159 тысяч за скандал с судьей на турнире в Дубае.