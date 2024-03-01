Клуб НХЛ обменял российского хоккеиста в «Торонто»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» на своем официальном сайте объявил об обмене российского защитника Ильи Любушкина в «Торонто Мэйпл Лифс».

В результате обмена «Анахайм» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. В обмене также была задействована «Каролина», которая получит от «Торонто» право выбора в шестом раунде драфта 2024 года. Также «Харрикейнз» достанутся резервные права на нападающего хабаровского «Амура» Кирилла Слепца. Сообщается, что «Каролина» удержала 50% от остававшейся зарплаты Любушкина.

Любушкин до перехода в «Анахайм» выступал за «Баффало Сэйбрз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризону Койотс».

В текущем сезоне НХЛ 29-летний защитник провел 55 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Стоит отметить, что «Анахайм» не имеет даже теоретических шансов на выход в плей-офф НХЛ, а «Торонто» уверенно занимает пятую строчку в Восточной конференции и по состоянию на 1 марта обеспечил себе участие в Кубке Стэнли.

Ранее пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Баффало».