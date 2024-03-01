Тарасова призвала бороться за честное имя Валиевой до конца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, и призвала к борьбе за ее имя. Слова тренера приводит Sport24.

«Будем надеяться, что апелляция приведет к определенному результату. Считаю, что надо бороться за честное имя Камилы Валиевой до самого конца», — сказала Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее в ФФККР заявили, что Валиевой будет сложно вернуться после дисквалификации.