Ситуацию с полем «Спартака» назвали провалом

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что сначала не поверил в новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, кроме как провалом это никак и не назовешь. Хотя хотелось бы сгладить формулировки. Я понимаю, наверное, в чем может быть ошибка, но это уже не важно — «Спартак» впервые в истории начинает очередную часть чемпионата не на родном стадионе», — заявил Мележиков.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки».

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Торпедо» назвали невозможным проведение матча «Спартака» в «Лужниках».