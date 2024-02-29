В Госдуме объяснили важность апелляции российских фигуристов в CAS

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что подача апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) от российских фигуристов по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине была необходима.

По ее мнению, нельзя оставлять без внимания иск Канады, которая претендует на бронзовые медали сборной России.

«Это нужно было делать, потому что Канада подала иск на то, чтобы у нас и третье место отобрали. Поэтому мы не просто должны, а обязаны были подавать апелляцию. Мы по-прежнему рассчитываем на первое место: CAS — как орган, где реализуется прецедентное право, в подобных случаях решал положительно дела в сторону тех, кто подавал иск. Если в случае России будет не так, то CAS, простите, политизированный орган», — заявила Журова.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой.