Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шахматист Карякин подвергся атаке дрона ВСУ в Авдеевке

Шахматист Карякин заявил, что спасся от дрона ВСУ в Авдеевке

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о посещении ДНР в конце февраля 2024 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вчера утром был в Авдеевке, потом был в Северодонецке и других городах. В Авдеевке было достаточно напряженно. Была слышна стрельба. Я так понимаю, это сбивали беспилотники.

Еще в какой-то момент была тревога, потому что пролетал дрон-камикадзе и мы все срочно побежали в укрытие. Он приземлился метрах в ста от нас. Я не буду говорить, что он к нам летел, но мы могли стать случайной жертвой», — сказал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее российский боец UFC призвал американца Стрикленда не шутить про СВО.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами