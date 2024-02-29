Шахматист Карякин подвергся атаке дрона ВСУ в Авдеевке

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о посещении ДНР в конце февраля 2024 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вчера утром был в Авдеевке, потом был в Северодонецке и других городах. В Авдеевке было достаточно напряженно. Была слышна стрельба. Я так понимаю, это сбивали беспилотники.

Еще в какой-то момент была тревога, потому что пролетал дрон-камикадзе и мы все срочно побежали в укрытие. Он приземлился метрах в ста от нас. Я не буду говорить, что он к нам летел, но мы могли стать случайной жертвой», — сказал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

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