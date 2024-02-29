Агент российского нападающего «Динамо» призвал не сравнивать его с украинцем

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, резко отреагировал на возможный переход клиента в испанскую «Жирону». Его слова передает Metaratings.

«Сейчас надо доиграть сезон до лета, голову другим не забиваем. Нельзя сидеть на трех стульях, у него в голове сейчас «Динамо», не хочу ему больше отвлекать. Игроку не нужно засирать мозги, что может переехать куда-то. В данный момент он счастлив в клубе, что еще нужно?

Могут продать Довбика? Мы не хотим быть вторым Довбиком, мы хотим оставаться первым Тюкавиным», — сказал Сафонов.

Сейчас лучшим бомбардиром «Жироны» является украинец Артем Довбик, у которого 14 голов.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Динамо» после 18 туров РПЛ идет на третьем месте (32 очка). Второе место занимает «Зенит» (36 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков.

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