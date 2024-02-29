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Агент российского нападающего «Динамо» призвал не сравнивать его с украинцем

Агент Сафонов о Тюкавине: не нужно ему засирать мозги, что может переехать

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, резко отреагировал на возможный переход клиента в испанскую «Жирону». Его слова передает Metaratings.

«Сейчас надо доиграть сезон до лета, голову другим не забиваем. Нельзя сидеть на трех стульях, у него в голове сейчас «Динамо», не хочу ему больше отвлекать. Игроку не нужно засирать мозги, что может переехать куда-то. В данный момент он счастлив в клубе, что еще нужно?

Могут продать Довбика? Мы не хотим быть вторым Довбиком, мы хотим оставаться первым Тюкавиным», — сказал Сафонов.

Сейчас лучшим бомбардиром «Жироны» является украинец Артем Довбик, у которого 14 голов.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Динамо» после 18 туров РПЛ идет на третьем месте (32 очка). Второе место занимает «Зенит» (36 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков.

Ранее Романцев заявил, что Чалову не придется начинать в Европе с нуля.

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