Бывший тренер «Спартака» Романцев назвал Джикию порядочным человеком

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал капитана красно-белых Георгия Джикию порядочным человеком, передает «Спорт-Экспресс».

«Общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий», — сказал Романцев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

Ранее Джикия был назначен капитаном «Спартака» на товарищеский матч.