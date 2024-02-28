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Вандалы изуродовали статую в честь футболиста-насильника

Вандалы облили краской статую признанного виновным в изнасиловании Дани Алвеса

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Alberto Estevez/Reuters

Неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма по отношению к статуе, установленной в честь бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в его родном городе Жуазейру. Об этом сообщает Globo Esporte.

Вандалы облили статую белой краской. Ранее фигура Алвеса уже подвергалась нападениям: неизвестные обматывали ее скотчем и надевали на нее пакет.

Жители Жуазейру начали наносить повреждения статуе после того, как 22 февраля 2024 года Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба в Барселоне, которое он совершил в декабре 2023 года.

Провинциальный суд Барселоны приговорил его к 4,5 года тюремного заключения, пяти годам условно, а также к штрафу €150 тысяч в пользу пострадавшей.

Жители Жуазейру призывают убрать статую, посвященную Алвесу. Власти города пока не приняли окончательного решения.

Ранее был вынесен вердикт по делу о сексуальных домогательствах главы «Ред Булл».

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