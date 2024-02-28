Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Американская футболистка «Динамо» рассказала о недостатках жизни в России

Футболистка «Динамо» Уиллиамс пожаловалась на невозможность встреч с семьей

close
100%
fcdynamo_women/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала о жизни в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Вообще, сначала я была в Израиле, и когда встал вопрос ехать в Москву, я сказала: «Что?» Даже ничего не знала про Россию. Но почему бы и нет, я всегда так говорю.

Жаль, что не могу часто видеть семью, это не очень хорошо. Мне кажется, жизнь одинаковая, неважно где, если честно. Что касается паспорта России, то я пока не знаю, подумаю об этом, посмотрим», — сказала Уильямс.

25-летняя американка живет и играет в России с 2021 года. Сначала она выступала за молодежную команду московского «Локомотива».

В январе 2023 года Уиллиамс перебралась в столичное «Динамо». Вместе с Фаузией Нажэмбой стала лучшим бомбардиром бело-голубых. Американка забила 11 мячей, а представительница Уганды семь мячей и сделала четыре голевых передачи.

В текущем сезоне Уиллиамс провела в женской Суперлиге 25 матчей, отметившись 11 мячами. «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 18 очков.

Ранее иностранный футболист ЦСКА оценил правдоподобность стереотипов о России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами