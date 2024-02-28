Американская футболистка «Динамо» рассказала о недостатках жизни в России

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала о жизни в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Вообще, сначала я была в Израиле, и когда встал вопрос ехать в Москву, я сказала: «Что?» Даже ничего не знала про Россию. Но почему бы и нет, я всегда так говорю.

Жаль, что не могу часто видеть семью, это не очень хорошо. Мне кажется, жизнь одинаковая, неважно где, если честно. Что касается паспорта России, то я пока не знаю, подумаю об этом, посмотрим», — сказала Уильямс.

25-летняя американка живет и играет в России с 2021 года. Сначала она выступала за молодежную команду московского «Локомотива».

В январе 2023 года Уиллиамс перебралась в столичное «Динамо». Вместе с Фаузией Нажэмбой стала лучшим бомбардиром бело-голубых. Американка забила 11 мячей, а представительница Уганды семь мячей и сделала четыре голевых передачи.

В текущем сезоне Уиллиамс провела в женской Суперлиге 25 матчей, отметившись 11 мячами. «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 18 очков.

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