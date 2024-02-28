Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Роналду впервые объяснил свой скандальный жест после матча против «Аль-Шабаба»

Роналду о скандальном жесте: ничего постыдного, мы в Европе к этому привыкли

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил с речью на заседании дисциплинарного комитета, который занимается расследованием эпизода во время матча против «Аль-Шабаба». Его слова приводятся в социальных сетях Al-Riyadiah.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду.

25 февраля после матча против «Аль-Шабаба» Роналду, услышав, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», демонстративно приложил левую руку к уху, после чего присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны. Сообщалось, что за подобный жест футболисту грозит дисквалификация на два матча.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее в« Аль-Насре» заявили, что видео с неприличным жестом Роналду сгенерировано с помощью ИИ.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами