Роналду впервые объяснил свой скандальный жест после матча против «Аль-Шабаба»

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил с речью на заседании дисциплинарного комитета, который занимается расследованием эпизода во время матча против «Аль-Шабаба». Его слова приводятся в социальных сетях Al-Riyadiah.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду.

25 февраля после матча против «Аль-Шабаба» Роналду, услышав, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», демонстративно приложил левую руку к уху, после чего присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны. Сообщалось, что за подобный жест футболисту грозит дисквалификация на два матча.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее в« Аль-Насре» заявили, что видео с неприличным жестом Роналду сгенерировано с помощью ИИ.