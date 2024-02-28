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В «Динамо» назвали условие, при котором примут Овечкина обратно

Генменеджер «Динамо» Сопин: если у Овечкина есть желание и силы, мы его примем

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин считает, что все причастные к бело-голубым были бы рады возвращению Александра Овечкина в клуб. Его слова передает «Матч ТВ».

«Приезд Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в НХЛ? Да, конечно. Мы были бы рады. Овечкина ждут все — от болельщиков до руководителей. Если у него самого будет желание, конечно, мы с удовольствием его примем в команду. Главное, чтобы сам Александр хотел играть. Если у Овечкина есть силы и желание, конечно, мы его примем. «Динамо» — его родной клуб. Все будут счастливы увидеть такого игрока в динамовской форме», — сказал Сопин.

Овечкин — воспитанник «Динамо», с которым выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее в «Динамо» рассказали о звонке Овечкина в клуб из Дубая.

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