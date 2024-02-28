Вторая ракетка России вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае

Вторая ракетка России Андрей Рублев одержал победу над Артуром Казо из Франции в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае.

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева. В 1/4 финала 26-летний россиянин, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет против победителя матча между американцем Себастьяном Кордой и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Призовой фон турнира превышает 2,9 млн долларов. Соревнования в ОАЭ завершатся 2 марта. Действующим чемпионом является российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале Андрея Рублева.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. По решению Великобритании в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».

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