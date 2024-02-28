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В Японии покажут репортаж о допинг-скандале Валиевой

Японский канал NHK покает репортаж о допинг-скандале Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Японский телеканал NHK анонсировал репортаж о допинг-скандале российской фигуристки Камилы Валиевой.

Репортаж получил название «Девушка по имени «Отчаяние». Исповедь российской фигуристки Валиевой». Он выйдет в эфир 3 марта.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Ранее Валиева стала членом жюри в КВН.

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