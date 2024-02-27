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ОКР: в текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже

Поздняков заявил, что россияне будут бороться за медали на ОИ-2028

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил перспективы касательно возможного участия российских спортсменов в Играх в Париже и Лос-Анджелесе. Его слова передает официальный сайт организации.

«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Роднина выступила против трансляции ОИ-2024 в России.

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