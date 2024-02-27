Дзюба не уверен, что Россия сможет создать достойный аналог FIFA

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба скептически отнесся к идее создания российского аналога футбольного симулятора FIFA. Его слова передает ТАСС.

«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что созданием FIFA ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут», — сказал Дзюба.

21 февраля на встрече с Владимиром Путиным о необходимости создания российского аналога FIFA заявил бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершатся 3 марта. На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

Ранее Дзюба рассказал, что спросил бы у Путина при личной встрече.