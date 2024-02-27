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Главу РФС Дюкова похвалили за изменение работы VAR

Тренер Гладилин поддержал изменение работы судей в российском футболе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об изменении работы судей при просмотре видеоповторов спорных эпизодов во время матчей. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что озвучивание решений для зрителей является верным, и назвал правильной политику главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

«Идут правильным путем. Все-таки руководитель РФС Дюков правильно ведет политику, потому что мы должны идти тем же путем, что европейский и мировой футбол. Мы не должны выпадать из этой колеи. Мы вписываемся в то, что уже давно проводится в ведущих мировых футбольных державах. Так что это правильное решение, я его полностью поддерживаю.

Те, кто будет на стадионах, к этому привыкнут. Но ведь основная масса болельщиков смотрит футбол по телевидению, миллионная аудитория — в трансляции все объясняется. На стадион приходит несколько десятков тысяч. А в трансляции обязательно все надо разъяснять», — считает Гладилин.

Начиная с марта 2024 года главные арбитры матчей будут обязаны озвучивать вслух принятые решения после видеопросмотра игрового эпизода через монитор. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Данный эксперимент проводится РФС под патронажем Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Подобная инициатива действует на матчах Медийной футбольной лиги (MFL), начиная с 2022 года.

Ранее экс-тренер «Спартака» Каррера оставил команде пожелание.

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