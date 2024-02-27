Боец ММА сравнил бой против Емельяненко с продажей своей души

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков объяснил, почему почему отказывается от поединка со своим соотечественником Александром Емельяненко. Его слова приводит «Советский спорт».

«Принять этот бой — то же самое, что продать свою душу. Ну что это, любые деньги? Может они потом и не будут нужны, когда после боя у тебя будет чувство, что ты подрался с человеком, который просто не боец. Да ну нет, даже рассуждать не хочу», — заявил Штырков.

24 февраля Штырков провел бой по правилам кикбоксинга против Вагаба Вагабова на турнире RCC 18 в Тюмени. В поединке весовой категории до 100 кг было предусмотрено три раунда по три минуты, победа досталась Штыркову единогласным решением судей. В его активе теперь 23 победы в ММА, а также два поражения и одна ничья.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее прошедший рехаб Емельяненко захотел поступить в МГУ.