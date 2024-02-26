Тарасова заявила, что не верит в успех апелляции фигуристов в CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что апелляция трех российских фигуристов на перераспределение медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине не закончится возвращением золотых медалей.

По ее мнению, спортсмены также не могли самостоятельно додуматься до отправки жалобы в спортивный арбитражный суд (CAS).

«У нас сами ничего не делают. Значит, их кто-то надоумил. Значит, фигуристы считают это правильным. Это не приведет к возвращению золота. Дело Камилы уже закончилось, чего подавать-то?» — заявила Тарасова.

В январе 2024 года СAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее российская фигуристка похвасталась характером воина.