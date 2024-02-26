Лавров обвинил МОК в желании погрузить мировой спорт в кризис

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) намеренно погружает в глубокий кризис весь мировой спорт. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, организация перестала следовать Олимпийской хартии и стала более авторитарной.

«Специалисты, которые будут глубоко погружаться в эту реальность, будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, куда его погружают руководители международных федераций, руководители МОК — все они будут нужны. Не сомневаюсь, что с пониманием сделать мировое спортивное движение по-настоящему демократическим, деполитизированным, связаны большие перспективы», — заявил Лавров.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В том числе спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Ранее суд зарегистрировал четыре апелляции на перераспределение медалей ОИ-2022.