Российская фигуристка похвасталась характером воина

Российская фигуристка Ксения Гущина заявила в интервью Sport24, что обладает сильным характером.

«У меня характер как у воина, готового сражаться, бороться за элементы. За победу. Сильный характер. Проявила ли в этом сезоне свою воинственность? Пожалуй, да. Когда после травмы выходила. Сначала мне вообще говорили, что уже все, сезон можно заканчивать, но мы решили побороться, и сейчас все хорошо. И еще перед чемпионатом России, я там немного приболела — вирус, температура, пришлось проявить себя.

В любом случае я настраивала себя позитивно, говорила, что выступлю и все сделаю. «Я поеду», — всем говорила, мне отвечали: «Может, не надо?», а я говорила «Надо!». В итоге поехали», — заявила спортсменка.

16-летняя Гущина — одна из девяти взрослых фигуристок, которые примут участие в Кубке Первого канала — 2024. Ученица Александрины Дегтяревой дважды брала медали Гран-при России, а также выиграла два последних чемпионат Санкт-Петербурга.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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