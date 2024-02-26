Аршавин ожидает, что «Зенит» разгромит «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита», член правления клуба из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин согласился со словами бывшего футболиста сборной России Владислава Радимова, который предположил, что петербургская команда крупно обыграет московский «Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Согласен ли я с Радимовым, что «Спартак» приедет в Питер, получит трешку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение. «Зенит» в порядосе сейчас. «Спартак»? Они тоже вроде что-то выигрывают», — заявил Аршавин.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. 19-й тур станет первым после рестарта чемпионата страны.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не ждет качественного уровня от «Зенита» и «Спартака».