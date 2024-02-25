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Россиянин первым набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком, набравшим 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30-летний нападающий сделал две результативные передачи в мачте регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз». Теперь на его счету 100 очков (37 шайб и 63 передачи) в 59 играх.

Кучеров второй сезон подряд и четвертый раз в карьере преодолевает отметку в 100 очков за регулярный чемпионат.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку («Бостон Брюинз», 113 очков), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 129 очков) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерз», 153 очка).

Матч «Нью-Джерси» — «Тампа» проходит на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. После 16-й минуты второго периода счет 2:1 в пользу «Лайтнинг».

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