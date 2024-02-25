Лучший боец Bellator рассказал о друзьях в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что поддерживает общение с друзьями, находящимися в зоне специальной военной операции. Его слова передает Sport24.

«Да, у меня есть товарищи, которые находятся на выполнении боевых задач. Поздравляют ли с победами? Все переживают ребята. Так же, как я за них переживаю. У них такая работа, у меня — такая. Разные работы, но они переживают за меня. И я помогаю ребятам, чем могу», — заявил боец.

25 февраля Немков в поединке на турнире PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одолел представителя Бразилии Бруно Каппелоццу. Россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Стоит отметить, что поединок стал для Немкова дебютным в рамках тяжелого веса.

На счету Немкова 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В ноябре он третий раз защитил чемпионский пояс, взяв верх над Кори Андерсоном из США на турнире Bellator 288 в Чикаго.

21 июня Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовых категорий.

Ранее стало известно, что американский боксер получит квартиру в России.